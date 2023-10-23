Почетный вице-президент ISU ответил на критику Косторной

Судейство на этапе Гран при России в Омске было объективным, заявил «Матч ТВ» почетный вице президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

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В воскресенье Алена Косторная и Георгий Куница на турнире в Омске представили произвольную программу, получив за нее 124,71 балла. Суммарно пара набрала 192,77 балла и заняла четвертое место. После выступления фигуристка заявила, что недовольна тем, как оценили их прокат в короткой программе, добавив, что из за спорных судейских оценок фигурное катание «утопает в болоте».

— Судейство было объективным. Не вижу проблем с судейством на данном турнире. Судьи у нас квалифицированные.

— Летом прошлого года ФФККР создала комитет по этике. Эти высказывания можно назвать неэтичными, не стоит ли органу рассмотреть этот вопрос?