Роднина высказалась о решении Туктамышевой приостановить карьеру

«Сейчас спортсменам, достигшим многого, тяжело мотивировать себя» — Роднина о решении Туктамышевой приостановить карьеру
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что связывает решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру с отсутствием мотивации.
В воскресенье 26 летняя фигуристка объявила, что решила взять паузу в профессиональной карьере. Туктамышева сообщила, что продолжит кататься в шоу и выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в декабре в Санкт Петербурге.
— Сможет ли Туктамышева вернуться на профессиональный уровень, если будет мотивация?
— Это всё зависит от нее. Туктамышева много раз рушила стереотипы, которые незнамо почему складывались. Если у человека есть желание, способности и стремление, то возраст — не преграда. Сейчас спортсменам, которые достигли многого, тяжело мотивировать себя, потому что нет нормального соревновательного цикла. Конечно, мы создаем внутрироссийские соревнования, находим форму оплаты и поддержания спортсменов, но ни один спортсмен, выходящий на старт, не думает о деньгах. Финансы — это не доминантная идея, когда ты выходишь на старт.
К тому же Туктамышева делает не просто перерыв, а хочет попробовать себя в шоу. В этом плане фигурное катание достаточно благодатный вид спорта. Как любой спортсмен, она имеет право строить свои планы. Не знаю, что здесь такого громкого. Рано или поздно у всех всё заканчивается, — сказала Роднина «Матч ТВ».
Туктамышева — чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница финала серии Гран при сезона 2014/15.