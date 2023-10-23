Роднина высказалась о решении Туктамышевой приостановить карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что связывает решение фигуристки Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру с отсутствием мотивации.

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В воскресенье 26 летняя фигуристка объявила, что решила взять паузу в профессиональной карьере. Туктамышева сообщила, что продолжит кататься в шоу и выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в декабре в Санкт Петербурге.

— Сможет ли Туктамышева вернуться на профессиональный уровень, если будет мотивация?

— Это всё зависит от нее. Туктамышева много раз рушила стереотипы, которые незнамо почему складывались. Если у человека есть желание, способности и стремление, то возраст — не преграда. Сейчас спортсменам, которые достигли многого, тяжело мотивировать себя, потому что нет нормального соревновательного цикла. Конечно, мы создаем внутрироссийские соревнования, находим форму оплаты и поддержания спортсменов, но ни один спортсмен, выходящий на старт, не думает о деньгах. Финансы — это не доминантная идея, когда ты выходишь на старт.

К тому же Туктамышева делает не просто перерыв, а хочет попробовать себя в шоу. В этом плане фигурное катание достаточно благодатный вид спорта. Как любой спортсмен, она имеет право строить свои планы. Не знаю, что здесь такого громкого. Рано или поздно у всех всё заканчивается, — сказала Роднина «Матч ТВ».