Валиева выступит на этапе Гран-при России, несмотря на слушания в CAS

Фигуристка Камила Валиева примет участие в четвертом этапе Гран-при России в Казани, несмотря на участие в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 9 и 10 ноября. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"В планах у Валиевой никаких изменений нет. Это не совпадает со слушаниями, они 9 и 10 числа, а этап начинается 11-го. Камила настаивает на своем участии именно в этом этапе", - сказал Коган, отметив, что спортсменка изначально должна была выступить именно на турнире в Казани.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.