Авербух заявил, что был «адептом» Кагановской и Ангелопола

Илья Авербух: «Я являлся адептом пары Ангелопола и Кагановской. Главное, чтобы они не затерялись и продолжали кататься»
Илья Авербух заявил, что был «адептом» фигуристов Кагановской и Ангелопола.
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – победители финала Гран-при России в танцах на льду. В августе их дуэт распался.
– Как оцените перспективы Ангелопола перезапустить карьеру в академии Плющенко?
– Валера – безусловно, талантливый фигурист. Я не знаю, с чем связано очень странное решение о распаде этого дуэта накануне сезона.
Мне очень нравилось их выступление, я являлся адептом пары Валерия и Василисы. Тем более Василису я знал давно, много поддерживал их, брал на различные шоу.
Очень люблю и Анжелику Крылову, поэтому был очень удивлен этой историей. Считаю, что талантливые люди должны проявлять себя. Главное, чтобы Валерий и Василиса не затерялись и продолжали кататься, – сказал хореограф Илья Авербух.
По информации «Р-Спорта», сейчас Ангелопол тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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