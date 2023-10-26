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Ангелопол начал тренировки в академии Плющенко («Р-Спорт»)

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ангелопол начал тренировки в академии Плющенко
© Sports.ru

Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что на данный момент Плющенко лично курирует занятия Ангелопола, которые проходят с начала текущей недели.

В августе распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской. Они тренировались у Анжелики Крыловой.

Сейчас тренером фигуриста и его новой партнерши может стать Наталья Линичук.