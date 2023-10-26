Перед открытием ледового шоу Навки поднимут флаги России и ОАЭ
3 ноября по случаю празднования Дня флага ОАЭ состоится церемония поднятия флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов. Торжественная церемония пройдет перед началом первого показа ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Москве.
Спектакль пройдет при поддержке посольства ОАЭ в России. На мероприятии примет участие посол ОАЭ в России доктор Мохаммад Ахмада Аль-Джабер.
Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» будет проходить с 3 по 6 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Постановка создана по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь».
В спектакле выступят звезды мирового фигурного катания: Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие выдающиеся спортсмены.
В шоу применяются сложные технические спецэффекты и красочные видеопроекции, которые погружают зрителя в сказочную атмосферу восточных культур – Египта, Древнего Вавилона и Персии. Для спектакля создали более 100 уникальных костюмов.