Перед открытием ледового шоу Навки поднимут флаги России и ОАЭ

3 ноября по случаю празднования Дня флага ОАЭ состоится церемония поднятия флагов Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов. Торжественная церемония пройдет перед началом первого показа ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Москве.

© РИА Новости

Спектакль пройдет при поддержке посольства ОАЭ в России. На мероприятии примет участие посол ОАЭ в России доктор Мохаммад Ахмада Аль-Джабер.

Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» будет проходить с 3 по 6 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Постановка создана по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь».