Трусова объяснила, почему возвращалась в группу Тутберидзе

Трусова о возвращении к Тутберидзе перед ОИ-2022: «С переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне чуть сложнее»
Александра Трусова объяснила, почему возвращалась в группу Этери Тутберидзе.
В 2020 году году фигуристка ушла от Тутберидзе в группу Евгения Плющенко, но в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.
«Я, наверное, никогда не боролась за внимание тренера. Конечно, конкуренция все время подстегивает работать больше. Но особенно с переходом, где у меня не было конкуренции, я поняла, что мне отчасти, может быть, чуть сложнее. Но я могла и так работать.
Зная, что я могу и так, и так – не было, что я боролась за что-то. Нет, я делала свое дело, тренировалась, все восстанавливала. И с первого выхода с отпуска я знала, какой будет контент, знали все тренеры.
В первый же день я выезжала четверной лутц. Через два дня уже вкручивалась в аксель. Через две недели прыгала четверной флип.
Первый чистый прокат с пятью четверными я сделала в конце июля. И все тренеры мне хлопали, сидели и хлопали. И поэтому я точно знала, сколько нужно мне времени, чтобы вкатать пять четверных.
Но на следующий день я подвернула ногу. И дальше было сложнее», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.
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