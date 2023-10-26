Трусова рассказала, как ее встретили после возвращения к Тутберидзе

«Тебе очень идёт рыжий». Я же тогда перекрасилась. Перекрасилась и перешла. И если говорить прям про первые слова, то: «Очень идёт рыжий!» Остальное — это уже более такое личное. Но не было никаких разговоров серьёзных, просто поговорили, и я вышла на тренировку. Вернулась, как и было примерно.



Всё немного по-другому чувствовалось, конечно, но более привычно. Ты идёшь в тот же зал, в котором ты был. Дальше на тот же лёд, где в принципе всё осталось, как было. Ну, год я там не каталась, а пришла — всё то же самое.



Наверное, на самом деле я очень быстро привыкла обратно. У меня, наверное, не было никогда такого, что я дома, я не дома. У меня всегда это работа, это не дом. Это работа, ты туда приходишь. И больше же дело не в катке, а в людях, с которыми ты тренируешься. Все относились ко мне так же, как и до. Мы тренировались так же», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Okko Спорт.