Фигуристка Трусова заявила о схожести тренировок Тутберидзе с соревнованиями

Серебряная призерка Олимпийских игр - 2022 Александра Трусова в интервью Okko вспомнила, как проходили тренировки в группе у Этери Тутберидзе.
"У Этери Георгиевны больше похоже на соревнования: мы каждый день как будто на соревнованиях, у нас каждый день есть распечатка, в которую ты смотришь и знаешь свои ошибки", - заявила Трусова.
В 2020-м Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в "Хрустальный". В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.
После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Фигуристка - обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, это стало возможным после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.