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Трусова раскрыла первую фразу Тутберидзе после ее возвращения от Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова в подкасте Okko раскрыла первую фразу, услышанную ею от тренера Этери Тутберидзе после возвращения от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Трусова назвала первую фразу Тутберидзе после ее возвращения от Плющенко
© globallookpress.com

Спортсменка рассказала, что тренер сделала комплимент ее прическе.

«"Тебе очень идет рыжий". Я же тогда перекрасилась», — объяснила Трусова.

Она подчеркнула, что серьезных разговоров между ними не было, и она вернулась в рабочее русло. Трусова заявила, что ощущала себя немного по-другому, однако более привычно.

В октябре 2022 года Трусова объявила об уходе из группы Тутберидзе. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. На данный момент Трусова занимается у Светланы Соколовской.

На Олимпийских играх-2022 Трусова, вернувшаяся из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе, исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе и заняла второе место. Она уступила другой россиянке и ученице Тутберидзе Анне Щербаковой.