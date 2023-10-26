Трусова назвала первую фразу Тутберидзе после ее возвращения от Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова в подкасте Okko раскрыла первую фразу, услышанную ею от тренера Этери Тутберидзе после возвращения от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Спортсменка рассказала, что тренер сделала комплимент ее прическе.

«"Тебе очень идет рыжий". Я же тогда перекрасилась», — объяснила Трусова.

Она подчеркнула, что серьезных разговоров между ними не было, и она вернулась в рабочее русло. Трусова заявила, что ощущала себя немного по-другому, однако более привычно.

В октябре 2022 года Трусова объявила об уходе из группы Тутберидзе. Уточнялось, что 18-летнюю фигуристку перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе специалиста, из-за которого, по мнению спортсменки, у нее обостряются травмы. На данный момент Трусова занимается у Светланы Соколовской.