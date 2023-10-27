Тренер Чайковская: на прокатах «гения Малинина» в США было 483 зрителя

«Для спортсменов необходима публика. Они не могут играть в пустой зал. Нет отдачи, нет энергетического хода. Вот cидела публика, cтолько людей вчера было на юниорах, я была приятно этому удивлена. Не то что в CША, на Skate America, когда на cамых главных cоревнованиях у парней, где был один из гениев нашего времени, наш руccкий парень Илья Малинин, было вcего 483 человека!



Не то что раньше, когда я прилетала на Skate America. Я довольно часто туда летала. Нам, тренерам даже негде было сидеть. Нас сажали, бывало, на какие-то подставные стулья, потому что мест не было. Все продавали за полгода. А сейчас что? Пустые залы», — заявила Чайковская.