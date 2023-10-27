Гендиректор ФФККР прокомментировал многочисленные снятия с этапов Гран-при

«Мы пытались, чтоб на каждом из этапов были спортсмены из сборной команды страны, но, к сожалению, как вы знаете, фигурное катание — это не только искусство, но и спорт. Как и в любом виде спорта, бывают травмы, которые не всегда позволяют участвовать в соревнованиях, которые намечены. Будем надеяться, что всех, кто сейчас объявлен для участия в Гран-при в Красноярске, мы увидим в ближайшие два дня», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.