Щербакова назвала фигуристок, которые вдохновляли ее в детстве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что в детстве ее вдохновляли соотечественница Юлия Липницкая и японская фигуристка Мао Асада.
Асада является серебряным призером Олимпийских игр 2010 года в одиночном катании и трехкратной чемпионкой мира (2008, 2010, 2014). Липницкая в составе сборной России выиграла командные соревнования на Играх 2014 года.
— В моем детстве была фигуристка, чьи выступления я очень любила — это японка Мао Асада. Тогда прыжки больше чем в три оборота были большой редкостью, но она совмещала очень интересные программы со сложной хореографией и эти многооборотные прыжки.
И, конечно же, назову Юлию Липницкую. В 9 лет я перешла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, где Юлия готовилась к Олимпийским играм. Я с невероятным восхищением смотрела за ней, за ее тренировками.
Есть ли сейчас для меня пример в фигурном катании? Конечно, всегда есть куда стремиться. Но сейчас я уже ставлю какие то свои цели и стараюсь их добиваться, — сказала Щербакова в эфире «Детского Радио».