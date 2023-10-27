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Тренер сборной России осудила СМИ за большое внимание к Косторной

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская раскритиковала СМИ за большое внимание к Алене Косторной. Ее слова приводит «Чемпионат».

Тренер сборной России осудила СМИ за большое внимание к Косторной
© РИА Новости

Тренер выразила недовольство тем, что медиа настроены писать о Косторной, которая «только что вышла в паре, и говорить не о чем».

«Такое впечатление, что она трижды олимпийская чемпионка, а вы все про нее пишете. Это ученица моей школы, я ее очень люблю, но вы столько уделяете ей внимания, что я просто обалдела», — резюмировала специалист.

Сейчас Алена Косторная выступает в паре со своим мужем Георгием Куницей. Фигуристы дебютировали на официальных соревнованиях в парном катании на этапе Гран-при России в Омске. В итоговой таблице пара заняла четвертое место. Победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

После выступления Косторная обвинила судей в несправедливо заниженных оценках за короткую программу.

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