Медведева рассказала о табуированной теме в фигурном катании

"В сфере спорта, особенно фигурного катания и художественной гимнастики, тема стоит очень остро. У нас это даже табуированная тема. Мы не раскрываем всех подробностей того, что с нами происходило в спорте", - сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы.