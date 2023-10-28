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Медведева: булимия является табуированной темой в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу на своем YouTube-канале рассказала, что булимия является табуированной темой в фигурном катании.

Медведева рассказала о табуированной теме в фигурном катании
© РИА Новости

"В сфере спорта, особенно фигурного катания и художественной гимнастики, тема стоит очень остро. У нас это даже табуированная тема. Мы не раскрываем всех подробностей того, что с нами происходило в спорте", - сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл. Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу "Ледниковый период". Сейчас у нее свой проект на YouTube-канале "Бес комментариев".

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