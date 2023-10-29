Морозов и Еременко снялись с третьего этапа Гран-при России

Российские танцоры Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с произвольной программы на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).

По информации источника, в воскресенье, 29 октября, пара вышла на утреннюю тренировку перед произвольным танцем. Однако кататься в полную силу фигуристы не смогли из-за болей, которые испытывает партнерша.

В субботу, 28 октября, танцевальные дуэты представили ритм-танец на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. На шестиминутной разминке Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой и получила порез ноги. Аннабель откатала короткую программу, но позже ей пришлось наложить несколько швов на место повреждения.