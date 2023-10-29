Тарасова рассказала о состоянии фигуристки Хромых

"Она упала. У нее первый старт после длительной травмы, в первый раз выступала, упала, поэтому она и на 8-м месте оказалась. Сейчас она восстанавливается, нужно это понимать", - заявила Тарасова.

По итогам короткой программы в женском одиночном фигурном катании первое место заняла Мария Агаева из Москвы, набравшая 70,91 балла. Второй стала Анна Фролова из Санкт-Петербурга, в активе которой 70,75 балла. Тройку лидеров замыкает еще одна представительница Москвы Елизавета Куликова с результатом 68,18 балла. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.