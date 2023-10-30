Трусова поздравила с Днем тренера Тутберидзе, Плющенко и Соколовскую

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпионка России, фигуристка Александра Трусова выложила на своей странице в социальной сети пост, посвящённый Дню тренера, поблагодарив своих наставников.

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В фотоподборке, размещённой на странице фигуристки, можно увидеть её фотографии с Этери Тутберидзе, Евгением Плющенко, Светланой Соколовской и другими. Подборку сопровождает надпись: «С Днём Тренера! Спасибо Вам».