Туктамышева выложила фото в платье с глубоким вырезом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в платье с глубоким вырезом и голыми плечами.

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Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

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Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

В новом сезоне Гран-при России фигуристка выступит на этапах в Москве (24-27 ноября) и Красноярске (27-30 октября).