Тарасова объяснила кризис в фигурном катании

«Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек. У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул? Есть предсезонные соревнования, в декабре пройдет чемпионат страны, есть очень интересные юниорские турниры», — заявила Тарасова.