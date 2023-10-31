Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

«Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала. Ну а в другом режиме у нее не будет такого результата. Мне ее силой заставить?» — заявила Тутберидзе, пояснив, что перед Олимпийскими играми 2018 года спортсменка тренировалась в очень напряженном режиме.