Валиевой дали совет в связи со скандалом вокруг допинга

Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская дала совет фигуристке Камиле Валиевой перед повторными слушаниями ее дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ее слова приводит kp.ru.

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«Не надо останавливаться, опускать руки. Это обязательно закончится. Я не думаю, что это продлится десятилетиями. Уже многие виды спорта возвращают российских спортсменов. Кто выдержит, тот и будет блистать в ближайшее время на международной арене», — заявила Бутырская.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В личном турнире она не смогла завоевать медаль, а вот в командном первенстве стала первой. В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира. Новые слушания Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой пройдут 9 и 10 ноября. Ее интересы будет представлять юрист из Великобритании.