Фигуристка Кавагути высказалась о допинге Валиевой

«Мы с Камилой Валиевой выступали в шоу после того, как ее обвинили в употреблении допинга. Это очень светлая, хорошая и приятная девочка. Очень талантливая фигуристка. Не могу ни с кем ее сравнить.



Она мне очень нравится, на нее приятно смотреть. Мы с ней особо не общались, просто были в одной раздевалке. Что касается истории с допингом, в этой жизни все возможно, но в ситуации с Валиевой наверняка это неправда», – сказала двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, в годы карьеры выступавшая за Японию, США и Россию.