Навка выступила за проверку Валиевой на детекторе лжи

«Почему бы и нет? Мне кажется, что в этой истории можно использовать любой вариант, чтобы дать Камиле возможность (быть оправданной), чтобы от девочки наконец-то отстали. Тем более что это предложение идет из штаба фигуристки. Это очень хорошая идея», - приводят слова Навки «РИА Новости Спорт».