Навка выступила за проверку Валиевой на детекторе лжи
Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка поддержала идею проверить Камилу Валиеву на детекторе лжи.
«Почему бы и нет? Мне кажется, что в этой истории можно использовать любой вариант, чтобы дать Камиле возможность (быть оправданной), чтобы от девочки наконец-то отстали. Тем более что это предложение идет из штаба фигуристки. Это очень хорошая идея», - приводят слова Навки «РИА Новости Спорт».
Предложение проверить Валиеву и всех причастных к ее допинговому скандалу людей на детекторе лжи поступило от бывшего тренера фигуристки Этери Тутберидзе, которая выступила с такой инициативой в интервью экс-главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Валиева завоевала золото Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России на командных соревнованиях. На следующий день после этого вскрылась положительная допинг-проба фигуристки от декабря 2021 года. В Спортивной арбитражном суде (CAS) уже прошли первые заседания по делу Валиевой, однако судьи не пришли к какому-либо решению, и поэтому процесс должен продолжится 9-10 ноября.