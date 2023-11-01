«К тебе приходит спортсменка. То она не хочет взвешиваться, то у нее и правда плюс полтора килограмма. Как такое возможно за один день? Это еще надо попытаться. Это делается намеренно или это мама поддерживает. <...>



Допустим, у тебя прокат произвольной, чтобы ехать на соревнования, а спортсмен отказывается прокатывать произвольную. Это очень странное поведение, вы уже тринадцать лет вместе и такого не было. А тут человека совершенно как подменили, он другой», — рассказала Тутберидзе.