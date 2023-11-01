Тутберидзе высказалась о конфликте Трусовой с Плющенко

«Сашка пришла и как обычно с таким виноватым взглядом, немножко отводя взгляд, он бегает, когда она не может на тебя смотреть. Она сказала: я не знаю, я просто как-то устала от всего, мне нужно сменить обстановку. Я говорю: то есть мы тебе просто надоели? – Ну да.



Я уже на чемпионате мира поняла, что она вернётся, потому что ты уже понимаешь, когда человек начинает не отводить взгляд, а наоборот, искать этот взгляд. Она уже искала этот взгляд. Она очень некрасиво себя вела по отношению к своему тренеру, потому что она от него бегала, а он бегал за ней – типа он с ней. А она не с ним была, она сама себя разминала. Сама себя готовила, вышла на лёд и даже к нему не подошла. С тренировки она просто брала вещи и уходила. Не некрасиво, но всё было ясно. В этот момент она уже смотрит на тебя. Я знала, что у них конфликт очевидный, какой-то он там читался. Не знаю", — сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».