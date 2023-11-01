Тутберидзе считает, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой к ОИ‑2018

— Начинается сезон, начинается метаморфоза с Женей, с мамой, ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Кто то начинает влиять на мнение, кто то начинает влиять на поведение спортсмена. Понимаешь, что кто то извне. Татьяна Анатольевна (Тарасова) вдруг почему то решила вмешаться в ее подготовку, советовать ей. Начинаются советы оттуда, со спины. Она подошла к Олимпиаде не столь искренняя с нами. Она была не чужая, она была немного не с нами.



Путь Медведевой до Олимпиады был тяжелый, уже было вообще непонятно, как её вытаскивать из состояния какой то истерии и всего остального. Ситуация отдаления была и на Олимпиаде, и на сборах в Японии. Они задружились с Екатериной Бобровой, и вот она как будто уже другая девочка. Всё это как то странно. На Олимпиаде в день заселения в квартиру, там три комнаты, она вдруг подходит и говорит, что не может жить со мной. Причину я называть не буду, она не очень красивая. Она пыталась отстраниться. Зачем, не знаю. Мне кажется, это не повлияло на её катание никаким лучшим образом. Потому что мне не хватало в её катании чистоты и искренности. Она могла лучше откатать.



Как она отреагировала на серебряную медаль? В kiss and cry она начала нас всех поздравлять с золотой медалью, говорить, что мы всё сделали, чтобы Алина (Загитова) была первая. Мы всё сделали, чтобы Алина была первая, но и мы всё сделали, чтобы и Женя была первая. Мы не может вести к местам, мы можем вести к катанию. Мы попытались пообщаться с ней в лаундже, но там она уже общалась с Брайаном Орсером, — сказала Тутберидзе в эфире проекта «Коммент Тренер».