Тарасова отреагировала на слова Тутберидзе о вмешательстве в работу с Медведевой

«Я не поняла слов Этери Георгиевны насчёт вмешательства в подготовку Евгении Медведевой. Хочу поговорить с ней по этому поводу. Я никогда Женю не тренировала и ничего ей не советовала. Не могу ей советовать, потому что она является ученицей Тутберидзе», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».