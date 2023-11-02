Роднина ответила на упреки со стороны Тутберидзе

«Ничего не говорила о тренировках Тутберидзе. Говорила, что в ее штабе есть психологические проблемы. Это было после выступлений девочек на Олимпийских играх. Для того чтобы иметь мнение по поводу этого события, мне не надо быть на ее тренировках.



Она точно так же, как и я, имеет право говорить то, что думает. Если у нее есть какие-то предложения, она бы могла не дожидаться большого интервью, а пригласить. Найти меня в мире фигурного катания города Москвы не так и тяжело. Пока у меня нет желания прийти на ее тренировки», — заявила Роднина.