МОК и WADA лишь отчасти виноваты в том, что юная фигуристка Камила Валиева приняла участие в Играх-2022 в Пекине, полагает спортивный юрист Анна Анцелиович. Об этом пишет News.ru.

Ранее тренер Этери Тутберидзе обвинила олимпийский комитет и антидопинговую организацию в допуске Валиевой к соревнованиям. Она отметила, что спортсменка с «зависшими анализами» вообще, даже в теории, не должна была попасть на соревнования.

Юрист пояснила, что МОК действительно перед важными, ключевыми соревнованиями получает доступ к результатам допинг-тестирования спортсменов. В комитет должны были поступить данные о положительной пробе. Таким образом, отметила она, «доля правды в словах Тутберидзе есть».

Вместе с тем, следует помнить, что организацией, ответственной за обработку результатов, была РУСАДА. Именно российская организация отправляла сведения о Валиевой в WADA, уточнила Анна Анцелиович.