Осокина и Грицаенко ответили, существует ли дружба в фигурном катании

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, выступающие в парном катании, ответили на вопрос о дружбе в своём виде спорта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Артём: Вне льда мы хорошо общаемся с ребятами, на льду мы сосредоточены на себе, другие на второй план отходят. А после прокатов уже: «Ребята, давайте обнимемся, поцелуемся, мы рады за вас». Это все зависит от людей, кто как реагирует.