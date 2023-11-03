«Будет помнить весь мир»: Тарасова о смерти фигуриста Олега Протопопова

Олег Протопопов с супругой перевернули наше представление о том, что такое фигурное катание, навсегда. Они были гениями. Очень жаль, что он умер, я выражаю свои соболезнования. Их весь мир будет помнить всю жизнь и выражать свою благодарность за то, какой вклад они внесли, как представляли нашу страну. Это прекрасные, выдающиеся спортсмены, — заявила заслуженный тренер.