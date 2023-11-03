Малинин лидирует на Гран-при ISU во Франции после короткой программы

Американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира (2023) Илья Малинин стал лидером на Гран-при ISU, проходящем во Франции, после короткой программы. Спортсмену удалось набрать достаточное количество баллов для того, чтобы сохранить первое место, несмотря на падение на дорожке шагов. Всего от судей фигурист получил 101,58 баллов.