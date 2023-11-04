Стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте раскрыла детали смерти двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова.

«31 октября 2023 года скончался Олег Алексеевич Протопопов. Он умер в швейцарском Интерлакене на 92-м году жизни...» — сказано в сообщении.

ФФККР со ссылкой на немецкого журналиста Зеппа Шенмецлера из издания «Eissport-magazin» сообщила, что в последнее время Олег Протопопов жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне.

Протопопов выступал в паре с Людмилой Белоусовой. Они выигрывали золото Олимпийских игр в 1964 и 1968 году.

Протопопов жил в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. В тот год он с супругой и партнершей Людмилой Белоусовой попросили политического убежища, находясь с Ленинградским балетом на льду на гастролях.

В июле 2022 года Протопопов рассказал, что от него требуют покинуть свой швейцарский дом в связи с ремонтом здания.