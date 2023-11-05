Жулин назвал единственный страх

«Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону», — заявил Жулин в ответ на вопрос журналиста, не боится ли он, что две пары его учеников становятся похожими друг на друга.