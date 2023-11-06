Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева назвала причину популярности российских фигуристок в Азии. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

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Медведева посчитала, что дело во внешности спортсменок и местной культуре.

«Российские фигуристки все, как на подбор — тоненькие, стройные, юные, с красивыми лицами, в блестках. Это связано с культурой рисовки аниме. Маленькая девочка скатала Сейлор Мун и все такие: "Вау, как она реально на нее похожа"», — сказала спортсменка.

Кроме того, Медведева отметила, что в Азии уважают спорт и чемпионов.

«Тот же Юдзуру Ханю в Японии просто полубог. Он на улицу выйти спокойно не может. Его знают все, его любят все! Там в целом такое отношение к спорту», — резюмировала фигуристка.

20 октября Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями. Спортсменка призналась, что у нее не было возможности проверить, как секс влияет на выступления.

«Всю жизнь мою сознательную тренер у меня была либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин. И аккредитация давалась только на спортсмена и на тренера», — пояснила она.