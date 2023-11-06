Медведева рассказала о своих заработках

«Я много сил и времени вкладываю в эту сферу. В спорте упор все равно был на соревнования, поэтому во время фигурного катания я отказывалась от многих проектов в пользу результата. Мне важнее было выиграть чемпионат мира, чем подписать контракт на несколько миллионов с какой-нибудь крупной компанией. Были другие приоритеты», — отметила она.