Костомаров рассказал, как решил сесть за руль автомобиля

"Это была моя идея, я лишился очень многого, что делал до того, как произошла болезнь, - сказал Костомаров. - Я занимался экстримом, играл в теннис, хоккей. Это не спорт высших достижений, я получал удовольствие от жизни, мотоцикла я лишился, водить не смогу никогда. Но раз осталась одна кисть, я решил попробовать. Думал, не буду чувствовать ногами педаль газа, тормоза, но нет, все хорошо чувствовал, я был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль".