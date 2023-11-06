Костомаров рассказал, что помогло ему пережить ампутацию конечностей

Роман Костомаров, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, рассказал, что после череды операций, в начале процесса реабилитации, чувствовал апатию. Он пояснил, что поддержка семьи помогла ему выдержать боль, пишет ТАСС.

По данным агентства, 10 января Костомаров попал в реанимацию. 7 февраля фигуристу ампутировали обе стопы и часть верхних конечностей.

«Сейчас трудно вспомнить те эмоции, которые я испытывал на больничной кровати. Я сетовал на то, что невезучий, как жестоко, несправедливо жизнь обошлась со мной», — признался фигурист.

Костомаров отметил, что ему помогла поддержка близких, которые обещали помогать в любом случае, при любом развитии событий.