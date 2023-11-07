Тарасова высказалась о ситуации с фигуристкой Костылевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию с фигуристкой Еленой Костылевой, заявила, что мать спортсменки загубит судьбу девочки.

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Ранее мать 12 летней Костылевой в социальной сети девочки заявила об уходе из школы «Москвич», обвинив тренерский штаб в предвзятом отношении.

— Надо внимательнее думать, к кому пойти, если хотят поменять тренера. Она достигла определенного результата с тренером, который её вел, неужели у этого тренера нет достоинств, он же привел девочку к первому месту. Если они хотели поменять — должны были подумать, к кому идти дальше. Зачем менять 10 тренеров, она судьбу своей дочери загубит. Может, кто то и возьмет её.

— А вы бы взяли такую проблемную девочку?

— Я с родителями не работаю. Если бы не договорилась с мамой и она продолжала бы тренировать у борта, то я вряд ли взяла бы её. Мама должна быть дома, она или доверяет тренеру, или пусть её оформляют тренером, — сказала Тарасова «Матч ТВ».