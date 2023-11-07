Мозер: юные спортсмены иногда представляют фигурное катание как "мир грязи"

"История спорта - это то, что мы давно не рассказываем, - заметила Мозер. - К сожалению, дети у нас сейчас не знают ничего, у них короткая память. Блогеры, бесконечные диванные критики, все представление о фигурном катании превращается в мир грязи, желтой прессы. Они получают очень мало хорошего, позитивного, нужного, а ведь спорт в целом позитивен - он дает развитие, дает жизненную энергию".