Фигурист Семененко рассказал о новом сотрудничестве с Авербухом

«Программу ставил Илья Авербух, потом она дорабатывалась и с другими специалистами. Алексей Николаевич приглашал не только специалистов из фигурнокатательной сферы, но и из балета. Каждый внёс свой вклад. С Елизаветой Навиславской также всегда практикуем работу, сегодня на тренировке снова прорабатывали этот номер», — рассказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.