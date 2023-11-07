Роднина предложила "покрасивее врать" о Валиевой

Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет.



Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать.



Но нужно всегда знать, что Россия – страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное – каждую ошибку припомнят», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.