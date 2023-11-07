Роднина предложила "покрасивее врать" о Валиевой

Ирина Роднина: «Про Валиеву нам надо было научиться покрасивее врать. Кто поверит сказке, что она случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?»
Роднина заявила, что нужно было «научиться покрасивее врать» о деле Валиевой.
«Когда я слышу про допинг других спортсменов, как, например, про норвежских лыжников и биатлонистов, у меня нет понимания, почему мы это обсуждаем так горячо?
Особенно не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи.
Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!
В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки.
Теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось. Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет.
Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать.
Но нужно всегда знать, что Россия – страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное – каждую ошибку припомнят», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Ирина Роднина: «Про Валиеву нам надо было научиться покрасивее врать. Кто поверит сказке, что она случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?»
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