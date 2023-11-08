Журова рассказала о политической подоплеке в деле Валиевой

«Дело в том, что подобные случаи, как с Камилой, практически никогда не доходили до суда. Это все решалось на уровне антидопинговых комитетов международных федераций. Но так как скандал произошел на Олимпиаде, они это вывели на уровень пропаганды», — рассказала депутат.