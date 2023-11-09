Фигуристка Загитова призвала не переживать за ее обучение

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале записала обращение к болельщикам и призвала не переживать по поводу ее учебы.

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"Кружочек для тех, кто очень переживает за мое обучение. Не переживайте, все хорошо. Я учусь, все прекрасно. Сейчас у нас промежуточная аттестация. И, если я не записываю кружочки, это не значит, что я не учусь. Ученье — свет", — сказала Загитова.