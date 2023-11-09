Валиева опубликовала видео со словами: "В голове лишь мысли о мести"

Фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала видео с тренировки перед стартом слушания дела, по которому она подозревается в употреблении допинга. Девушка показала занятия из зала под песню исполнителя L'One «В самом начале».

«Эта машина больше не ездит. В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого. Остались только развалины Олимпийского. С пеной у рта доказывать правду неистово: Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина. Небо озлобится, но в этом нет смысла», — поется в песне.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.