Шанаева высказалась о распаде танцевального дуэта с Нарижным

«С Дэвидом была не очень красивая ситуация. Вроде бы мы все образованные люди, можно было бы поговорить. Но, в общем, у нас как-то не сложилось коннекта. Он пришёл на тренировку и сказал тренерам: «Я с ней кататься не буду». Потом мы пытались поговорить. Это был олимпийский сезон, у пары, которая каталась с нами — у Саши с Ваней — шла подготовка, у них был ковид-не ковид, тренерам нужно было отдать всё внимание этим спортсменам.