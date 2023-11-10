СМИ назвали причину переноса слушаний в CAS по делу Валиевой

Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) были приостановлены в сентябре и отложены до ноября по просьбе команды юристов спортсменки, сообщает USA Today.

По сведениям издания, адвокаты попросили посмотреть документы, которые изначально не были включены в разбирательство, но о существовании которых было известно.

Первые слушания проходили с 26 по 28 сентября, суд решил возобновить рассмотрение дела 9–10 ноября.

На Олимпийских играх 2022 в Пекине Валиева помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России, взятой в декабре 2021 года, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвертое место.

Впоследствии дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности». Спортсменка избежала санкций, кроме аннулирования ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. Впоследствии РУСАДА, Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в CAS, которые были объединены в одно производство. WADA настаивает на четырехлетней дисквалификации фигуристки.