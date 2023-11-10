Авербух пожаловался на спад интереса к фигурному катанию

Илья Авербух высказался о снижении интереса к фигурному катанию.

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«Согласен, что чувствуется общий спад интереса. Хотя, например, в Екатеринбурге на нашем спектакле «Кармен» было два настоящих, «проданных», что называется, аншлага.

Безусловно, сейчас большое количество различных шоу, многие из которых бесплатные для различных категорий населения и носят социальный характер. Но бесконечная ротация одних и тех же фигуристов из шоу в шоу, конечно, перестает делать проекты эксклюзивными.

Это вряд ли коснется новогодних представлений, которые априори семейное, праздничное развлечение и не связаны с интересом к фигурному катанию. Все вместе факторы работают. Нет новых именно европейских и мировых чемпионов — это тоже причина.

Зрители, конечно, с теплом относятся и поддерживают наших ребят. Но есть спад интереса и к этапам Гран-при — чтобы делать о нем выводы, наверное, достаточно посмотреть телетрансляцию, даже дворцы вместимостью 3000 не собрались. Только в Омске была красивая картинка, которую мы привыкли видеть за последние годы.

Уфа и Красноярск... Не надо кидать в меня камни, но просто посмотрите на трансляции оттуда — думаю, посещаемость была раньше выше. Это констатация фактов.

При этом федерация делает все возможное — турниры организованы по высшему пилотажу, начиная с того, как встречают спортсменов в аэропорту и заканчивая тем, что их расселяют в очень хороших гостиницах.