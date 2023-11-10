Тарасова о деле Валиевой: придется это терпеть

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести вердикт по делу Камилы Валиевой в начале 2024 года, передает «Спорт-Экспресс».

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«Да, все это затягивается. Но что уже поделаешь? Камила — сильная девочка, она будет выступать, все у нее будет нормально. Придется это терпеть, что ж делать», — сказала Тарасова.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.